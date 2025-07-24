Путину доложили о крушении Ан-24 в Амурской области

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Президенту Владимиру Путину доложили о крушении пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Самолет Ан-24 нашел экипаж вертолета Ми-8 Росавиации в 16 км от Тынды в сторону Кувыкта на склоне горы, сообщил Центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области. При облете Ми-8 с воздуха живые не обнаружены.

Восточное управление СК на транспорте рассматривает неисправность и человеческий фактор как версии крушения Ан-24.

По словам губернатора Василия Орлова, на борту самолета находились 43 пассажира, из них пятеро детей и шесть членов экипажа. Главное управление МЧС России по Амурской области открыло телефон горячей линии после обнаружения пропавшего самолета.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса, — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет.