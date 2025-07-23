Российские военные сбили 16 беспилотников ВСУ за час
Силы ПВО России перехватили 16 украинских дронов за час в небе над Крымом и Черным морем, сообщает пресс-служба Миноборны в своем телеграм-канале.
Военные уничтожили БПЛА в период с 19:00 до 20:00 мск, одна половина беспилотников была сбита над морем, другая — над Республикой Крым.
Ранее, около 19:00 мск, сигнал воздушной тревоги прозвучал в Севастополе, а военные сбили три дрона над полем в районе Качи и три над морем, сообщил тогда губернатор Михаил Развожаев.
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