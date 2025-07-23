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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные сбили 16 беспилотников ВСУ за час

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Силы ПВО России перехватили 16 украинских дронов за час в небе над Крымом и Черным морем, сообщает пресс-служба Миноборны в своем телеграм-канале.

Военные уничтожили БПЛА в период с 19:00 до 20:00 мск, одна половина беспилотников была сбита над морем, другая — над Республикой Крым.

Нижегородский губернатор сообщил об отражении атаки дронов
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Фото:Минобороны России

Ранее, около 19:00 мск, сигнал воздушной тревоги прозвучал в Севастополе, а военные сбили три дрона над полем в районе Качи и три над морем, сообщил тогда губернатор Михаил Развожаев.

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