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Военная операция на Украине ,  
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В Херсонской области три человека погибли после атаки дрона на автобус

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram

В Херсонской области в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли три человека, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Семь человек получили ранения, уточнил глава области.

«В Голопристанском округе дрон ВСУ атаковал частный автобус. По предварительным данным, погибли три человека», — говорится в сообщении.

Троих пострадавших при ударе доставили в Скадовскую ЦРБ, отметил Сальдо.

В Гладковке снаряд попал по легковому автомобилю, травмы получили мужчина и пожилая женщина. В Новой Каховке в результате удара ВСУ ранены двое. Всех пострадавших госпитализировали.

Под обстрел также попали шесть населенных пунктов, включая Алешки, Каховку, Великую Лепетиху.

После удара ВСУ в Херсонской области рухнула часть пятиэтажки
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Фото:Антон Вергун / РИА Новости

В середине июля в Алешках в результате авиаудара рухнул пятиэтажный жилой дом. По словам Сальдо, под завалами оказались десятки людей. Эвакуации граждан препятствовали украинские дроны. В дом попало две авиабомбы, он «практически уничтожен», отметил губернатор.

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Теги
Дарья Беспалько
Военная операция на Украине Херсонская область Владимир Сальдо
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