Нижегородский губернатор сообщил об отражении атаки дронов

В Нижегородской области отразили атаку беспилотников, которые направлялись в сторону промышленных объектов, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил губернатор.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников. За ночь средства ПВО перехватили 33 дрона — шесть беспилотников сбили над территорией Нижегородской области. Больше всего дронов перехватили над Тульской областью — 12 и над Ростовской областью — 11.

На фоне угрозы атаки дронов в аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 1:29 мск, они до сих пор действуют.

За вечер 22 июля силы ПВО сбили 51 дрон, сообщило Минобороны. Более половины дронов было нейтрализовано в Брянской области — 28 единиц.