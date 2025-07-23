Нижегородский губернатор сообщил об отражении атаки дронов
В Нижегородской области отразили атаку беспилотников, которые направлялись в сторону промышленных объектов, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в телеграм-канале.
По предварительным данным, пострадавших нет, уточнил губернатор.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников. За ночь средства ПВО перехватили 33 дрона — шесть беспилотников сбили над территорией Нижегородской области. Больше всего дронов перехватили над Тульской областью — 12 и над Ростовской областью — 11.
На фоне угрозы атаки дронов в аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов в 1:29 мск, они до сих пор действуют.
За вечер 22 июля силы ПВО сбили 51 дрон, сообщило Минобороны. Более половины дронов было нейтрализовано в Брянской области — 28 единиц.
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