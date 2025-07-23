 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Севастополе прозвучала воздушная тревога

Сюжет
Военная операция на Украине
Бетонные защитные сооружения в Севастополе
Бетонные защитные сооружения в Севастополе (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. Позже Развожаев объяснил, что силы ПВО перехватили шесть дронов — три над полем в районе Качи и три над Черным морем на большом отдалении от берега.

В первом сообщении говорилось: «ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога».

В региональном МЧС сообщали, что в городе прозвучал сигнал тревоги, и призвали жителей не поддаваться панике. Потом Развожаев написал, что громкие звуки, прозвучавшие в городе, — это работа военных, которые уничтожили три БПЛА над полем в районе Качи и три — над морем.

Нижегородский губернатор сообщил об отражении атаки дронов
Политика
Фото:Минобороны России

Власти регулярно сообщают о перехватах силами ПВО украинских дронов над полуостровом Крым, Черным морем. Так, накануне, 22 июля, над Крымом уничтожили один дрон, сообщало Минобороны.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Михаил Развожаев Севастополь Воздушная тревога
Михаил Развожаев фото
Михаил Развожаев
политик, губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
Материалы по теме
Минобороны сообщило о шести сбитых авиабомбах, ракете «Нептун» и 256 БПЛА
Политика
В Рязанской области запретили публиковать кадры последствий атак БПЛА
Политика
Ростовский губернатор сообщил о раненых и пожарах после ночной атаки БПЛА
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 91,79 (+0,01) Инвестиции, 19:13 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 78,45 (+0,36) Инвестиции, 19:13
Politico узнал о ярости Трампа из-за дела Эпштейна Политика, 19:59
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:56
Главы делегаций Москвы и Киева начали встречу тет-а-тет в Стамбуле Политика, 19:55
Шадаев рассказал о 56 людях, на которых оформлены 1,2 млн сим-карт Политика, 19:53
Может ли реформа Зеленского привести к прекращению помощи ЕС Киеву Политика, 19:47
Буданов заявил об отсутствии «врагов Украины» в команде Трампа Политика, 19:46
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:39
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Путин поблагодарил Володина за работу Госдумы в весеннюю сессию Политика, 19:38
ФСБ вернули право открывать следственные изоляторы Политика, 19:32
World Sailing допустила россиян к турнирам в нейтральном статусе Спорт, 19:31
Адвокат главреда Baza начал готовить апелляцию на его арест Общество, 19:21
Зеленский заявил о подготовке нового этапа обмена Политика, 19:20
В Севастополе прозвучала воздушная тревога Политика, 19:17
Делегация России прибыла во дворец Чираган для переговоров с Украиной Политика, 19:05