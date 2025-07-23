В Севастополе прозвучала воздушная тревога

Бетонные защитные сооружения в Севастополе (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. Позже Развожаев объяснил, что силы ПВО перехватили шесть дронов — три над полем в районе Качи и три над Черным морем на большом отдалении от берега.

В первом сообщении говорилось: «ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога».

В региональном МЧС сообщали, что в городе прозвучал сигнал тревоги, и призвали жителей не поддаваться панике. Потом Развожаев написал, что громкие звуки, прозвучавшие в городе, — это работа военных, которые уничтожили три БПЛА над полем в районе Качи и три — над морем.

Власти регулярно сообщают о перехватах силами ПВО украинских дронов над полуостровом Крым, Черным морем. Так, накануне, 22 июля, над Крымом уничтожили один дрон, сообщало Минобороны.