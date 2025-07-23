В Севастополе прозвучала воздушная тревога
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. Позже Развожаев объяснил, что силы ПВО перехватили шесть дронов — три над полем в районе Качи и три над Черным морем на большом отдалении от берега.
В первом сообщении говорилось: «ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога».
В региональном МЧС сообщали, что в городе прозвучал сигнал тревоги, и призвали жителей не поддаваться панике. Потом Развожаев написал, что громкие звуки, прозвучавшие в городе, — это работа военных, которые уничтожили три БПЛА над полем в районе Качи и три — над морем.
Власти регулярно сообщают о перехватах силами ПВО украинских дронов над полуостровом Крым, Черным морем. Так, накануне, 22 июля, над Крымом уничтожили один дрон, сообщало Минобороны.
Читайте РБК в Telegram.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ