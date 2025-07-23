Минобороны сообщило о 33 сбитых за ночь украинских дронах
Силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника самолетного типа за ночь, сообщили в Минобороны России.
12 БПЛА сбиты над Тульской областью, 11 — над Ростовской областью, шесть — над территорией Нижегородской области, два — над Брянской областью, по одному — над Курской и Калужской областями.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что атаке беспилотников подверглись Новочеркасск и Шахты
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