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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о 33 сбитых за ночь украинских дронах

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Военная операция на Украине

Силы ПВО сбили 33 украинских беспилотника самолетного типа за ночь, сообщили в Минобороны России.

12 БПЛА сбиты над Тульской областью, 11 — над Ростовской областью, шесть — над территорией Нижегородской области, два — над Брянской областью, по одному — над Курской и Калужской областями.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что атаке беспилотников подверглись Новочеркасск и Шахты

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Евгений Вахляев
Военная операция на Украине беспилотники дроны
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