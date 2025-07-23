Минобороны сообщило о шести сбитых авиабомбах, ракете «Нептун» и 256 БПЛА

Фото: Минобороны России

Российские средства противовоздушной обороны перехватили шесть управляемых авиабомб, реактивный снаряд HIMARS, крылатую ракету «Нептун» и 256 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, все воздушные цели были уничтожены. Какие именно объекты атаковали, не уточняется.

Ранее Минобороны России сообщило о перехвате 33 украинских беспилотников самолетного типа в ходе ночных атак. 12 БПЛА уничтожены над Тульской областью, 11 — над Ростовской, шесть — над Нижегородской областью, два — над Брянской и по одному — над Курской и Калужской областями. В связи с угрозой авиаударов 23 июля были введены временные ограничения на авиасообщение в аэропортах Нижнего Новгорода и Калуги.