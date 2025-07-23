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Военная операция на Украине ,  
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Ростовский губернатор сообщил о раненых и пожарах после ночной атаки БПЛА

Слюсарь: три человека ранены в Новочеркасске после атаки дронов ночью
Сюжет
Военная операция на Украине
Два города — Новочеркасск и Шахты — и три района Ростовской области были атакованы с помощью беспилотников. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Новочеркасске — там ранены три человека

В Ростовской области прошедшей ночью Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы подверглись атаке украинских беспилотников, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

Есть трое пострадавших.

«В Новочеркасске в результате атаки ранены три человека. Две женщины в момент атаки находились на улице, в районе ул. Вокзальной. Обе пострадавшие доставлены в БСМП Новочеркасска, полученные ими ранения медики квалифицируют как средней тяжести и легкие. С осколочным ранением живота в крайне тяжелом состоянии в БСМП также доставлен житель дома по улице Аксайская, 12», — уточнил он.

При падении обломков в разных частях Новочеркасска начались пожары, но возгорания потушили. Также были повреждены четыре автомобиля, а в двух местах несдетонировавшие элементы БПЛА оказались на улицах городах — один из таких обломков повис на дереве.

Еще один пожар возник в слободе Большекрепинской. Там его тоже ликвидировали. В Мясниковском районе пострадали несколько домов в СНТ.

За вечер над Россией уничтожили более 50 украинских беспилотников
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Минобороны сообщило, что прошедшей ночью было уничтожено 33 беспилотника: 12 в Тульской области, 11 в Ростовской, шесть в Нижегородской, два в Брянской, по одному в Курской и Калужской. Власти Нижегородской области заявили о попытках атак на промышленные предприятия.

За период с 21:00 до 23:40 было нейтрализовано свыше 50 беспилотников, из них шесть — над Ростовской областью, указывало военное ведомство.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Ростовская область Новочеркасск Юрий Слюсарь беспилотники
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