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Военная операция на Украине ,  
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В Рязанской области запретили публиковать кадры последствий атак БПЛА

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

На территории Рязанской области запретили распространять в СМИ и в Сети публикации, в том числе фотографии и видео, об использовании и последствиях применения беспилотников, сообщил региональный оперативный штаб.

«Оперштаб принял решение о запрете публикаций в СМИ и интернете, в том числе фото- и видео, об использовании и последствиях применения БПЛА, позволяющих идентифицировать их тип, место нахождения, запуска или траекторию полета, место атаки и факт поражения объектов», — говорится в сообщении.

Также запрещено публиковать материалы о применении и последствиях применения средств противодействия БПЛА. Кроме того, нельзя размещать публикации о местах расположения сил и средств Минобороны, систем ПВО и РЭБ и других объектов военного назначения, а также критически важных объектов в регионе.

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Запрет не распространяется на работу уполномоченных органов власти, а также на размещение официальной информации, в том числе на сайтах и страницах в социальных сетях и мессенджерах.

Ранее подобный запрет ввели в Крыму. Глава республики Сергей Аксенов пояснил, что указ приняли для «обеспечения в республике общественной безопасности, охраны военных и других важных объектов». Также запрет на распространение данных о военных объектах и последствиях атак дронов ввели в Севастополе.

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Военная операция на Украине Рязанская область беспилотники запрет
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