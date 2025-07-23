Путин поблагодарил Володина за работу Госдумы в весеннюю сессию
Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина и депутатов за работу, проделанную в ходе восьмой сессии VIII созыва.
«Хочу поблагодарить вас и всех депутатов Государственной думы за работу в ходе весенней сессии парламента», — сказал он, обращаясь к Володину.
Путин также отметил, что нижняя палата парламента уже приняла более 300 законопроектов, еще 1125 находятся на рассмотрении. «Это значит, что задел на осеннюю сессию большой, значимый», — заключил он.
23 июля Госдума закрыла восьмую сессию VIII созыва.
По словам Володина, за семь месяцев Госдума приняла 354 законопроекта, 71% которых — это законы прямого действия.
Среди принятых на восьмой сессии законов — штраф за поиск экстремизма в интернете, запрет размещения рекламы на сайтах нежелательных организаций, а также запрет проката фильмов, «дискредитирующих традиционные ценности».
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