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Политика ,  
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Путин поблагодарил Володина за работу Госдумы в весеннюю сессию

Путин поблагодарил Володина за работу Госдумы в весеннюю сессию
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Президент России Владимир Путин поблагодарил председателя Госдумы Вячеслава Володина и депутатов за работу, проделанную в ходе восьмой сессии VIII созыва.

«Хочу поблагодарить вас и всех депутатов Государственной думы за работу в ходе весенней сессии парламента», — сказал он, обращаясь к Володину.

Путин также отметил, что нижняя палата парламента уже приняла более 300 законопроектов, еще 1125 находятся на рассмотрении. «Это значит, что задел на осеннюю сессию большой, значимый», — заключил он.

Госдума закрыла весенне-летнюю сессию VIII созыва
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Фото:Андрей Любимов / РБК

23 июля Госдума закрыла восьмую сессию VIII созыва.

По словам Володина, за семь месяцев Госдума приняла 354 законопроекта, 71% которых — это законы прямого действия.

Среди принятых на восьмой сессии законов — штраф за поиск экстремизма в интернете, запрет размещения рекламы на сайтах нежелательных организаций, а также запрет проката фильмов, «дискредитирующих традиционные ценности».

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