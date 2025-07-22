Дума запретила прокат фильмов, «дискредитирующих традиционные ценности»

Депутаты приняли во втором и третьем чтениях законопроект об отказе в выдаче прокатных удостоверений картинам при наличии в них «материалов, дискредитирующих традиционные ценности и (или) пропагандирующих их отрицание»

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об отказе в выдаче прокатных удостоверений фильмам, «дискредитирующим традиционные ценности», сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Теперь основанием для отказа станет наличие в ленте «материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующих их отрицание».

Минкультуры сможет вносить изменения в ранее выданные прокатные удостоверения «в целях актуализации сведений о запрете распространения фильма среди детей».

Владельцев аудиовизуальных сервисов и социальных сетей обязали по требованию Роскомнадзора в течение суток убирать фильм или сериал, если у него отозвано прокатное удостоверение или «выдано заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности».

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Законопроект был внесен группой депутатов и сенаторов, включая главу комитета по информационной политике Сергея Боярского и его первого заместителя Антона Горелкина, председателя комитета по культуре Ольгу Казакову и ее первого заместителя Дмитрия Певцова, а также главу комитета по госстроительству Совета Федерации Андрея Клишаса. Поправки вносятся в ст. 10.5 и 10.6 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и ст. 5 и 5.1 федерального закона «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». В первом чтении документ был принят в июне.

Первый замглавы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев из партии «Новые люди» не исключил, что под запрет может попасть советская классика, например фильм «Ирония судьбы», в котором «Надя бросает жениха и уходит к незнакомому алкоголику».

Как писал позже РБК, Медиа-коммуникационный союз (МКС; объединяет «Ростелеком», «Триколор», «Газпром-Медиа», онлайн-кинотеатр «Иви», «Первый канал» и др.) просил депутатов доработать законопроект. Участники медиарынка увидели в нем существенные риски для владельцев аудиовизуальных сервисов (в основном это онлайн-кинотеатры).

В соответствующем официальном реестре сейчас числятся крупнейшие онлайн-кинотеатры («Кинопоиск», Okko, Wink и другие), а также некоторые телеканалы («Первый», НТВ, «Матч ТВ»). Видеохостинги, например «VK Видео» и Rutube, в нем отсутствуют.

Одним из таких рисков в МКС считают возможность перетока аудитории онлайн-кинотеатров «на иные информационные ресурсы, распространяющие аудиовизуальные произведения без какого-либо редакционного контроля — прежде всего на пиратские».

В июле РБК сообщил, что премьеры иностранных лент, которые должны были выйти в России этим летом, массово откладываются из-за проблем с выдачей прокатных удостоверений.