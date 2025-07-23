Госдума закрыла весенне-летнюю сессию VIII созыва
Государственная дума закрыла восьмую сессию VIII созыва, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По словам спикера, за семь месяцев Госдума приняла 354 законопроекта, 71% которых это законы прямого действия.
«Принято 354 закона. Из них 71% — это законы прямого действия, самый высокий показатель за все предыдущее время. Нам надо стремиться делать все для того, чтобы норм прямого действия было как можно больше», — отметил Володин.
Спикер нижней палаты также отметил, что одно из важнейших направлений работы Государственной думы — поддержка участников военной операции и членов их семей.
Среди принятых на восьмой сессии законов — штраф за поиск экстремизма в интернете, запрет размещения рекламы на сайтах нежелательных организаций, а также запрет проката фильмов, «дискредитирующих традиционные ценности».
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