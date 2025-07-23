 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Госдума закрыла весенне-летнюю сессию VIII созыва

Володин: за восьмую сессию Госдума приняла 354 законопроекта
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Государственная дума закрыла восьмую сессию VIII созыва, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По словам спикера, за семь месяцев Госдума приняла 354 законопроекта, 71% которых это законы прямого действия.

«Принято 354 закона. Из них 71% — это законы прямого действия, самый высокий показатель за все предыдущее время. Нам надо стремиться делать все для того, чтобы норм прямого действия было как можно больше», — отметил Володин.

Госдума одобрила законопроект о цифровых платформах
Технологии и медиа
Вид на здание Государственной думы России

Спикер нижней палаты также отметил, что одно из важнейших направлений работы Государственной думы — поддержка участников военной операции и членов их семей.

Среди принятых на восьмой сессии законов — штраф за поиск экстремизма в интернете, запрет размещения рекламы на сайтах нежелательных организаций, а также запрет проката фильмов, «дискредитирующих традиционные ценности».

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Госдума Вячеслав Володин работа законопроект законы Государственная дума РФ
Вячеслав Володин фото
Вячеслав Володин
политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
Материалы по теме
Госдума одобрила передачу МВД информации о детях мигрантов
Общество
Госдума одобрила законопроект о цифровых платформах
Технологии и медиа
Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремизма в интернете
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 91,78 (+0,26) Инвестиции, 22 июл, 17:51 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 78,09 (-0,24) Инвестиции, 22 июл, 17:51
Путин подписал поправки об экстремистских организациях Политика, 13:52
«Почта России» опровергла использование пенсий в собственных интересах Финансы, 13:51
Украинская делегация вылетела в Стамбул на переговоры Политика, 13:40
Минобороны сообщило о шести сбитых авиабомбах, ракете «Нептун» и 256 БПЛА Политика, 13:33
Песков назвал ситуацию вокруг НАБУ внутренним делом Украины Политика, 13:32
Госдума закрыла весенне-летнюю сессию VIII созыва Политика, 13:30
Рекордсмен России в беге рассказал о зарплате в ₽2,5 тыс. Спорт, 13:24
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Сырский заявил о необходимости новых поставок оружия с Запада для Украины Политика, 13:23
«Мы придумали этот чертов хеви-метал!»: как Оззи Осборн стал легендой Life, 13:17
Устойчивое золото: как развивается добыча драгметалла Отрасли, 13:13
Невский проспект закроют на три недели Общество, 13:12
Как устроены альтернативные международные платежи РБК и ТКБ, 13:10
В Кремле не ожидают «легкой дороги» на переговорах с Украиной в Стамбуле Политика, 13:09
Володин похвалил Сталина и КПРФ за пересмотр отношения к нему Политика, 13:04