Госдума запретила размещать рекламу на сайтах нежелательных организаций

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Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о запрете размещать рекламу на сайтах иностранных или международных организаций, признанных в России нежелательными. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Таким образом, депутаты внесли поправки в федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе».

По этому закону, рекламу также нельзя размещать на сайтах общественных или религиозных объединений и других организаций, против которых действует решение суда о ликвидации или запрете, равно как и на ресурсах, доступ к которым ограничен законом.

Поправки вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

В 2024 году в России уже ввели запрет на рекламу у иноагентов. Если имеющий такой статус человек продолжит размещать рекламу, то он получит штраф в размере до 50 тыс. руб. для физлиц и до 500 тыс. руб. для юрлиц. После двух административных нарушений иноагента могут привлечь к уголовной ответственности. Рекламодателям грозит штраф до 300 тыс. руб.