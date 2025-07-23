Российская делегация прибыла в Стамбул. Видео

Делегация России прибыла для участия в третьем раунде переговоров с Украиной.

Встреча пройдет в стамбульском дворце Чыраган. В Кремле ранее предупредили, что ожидают «сложный разговор». Там также подчеркнули, что прорыва ждать не стоит, и даже договоренности об обменах или возвращении тел погибших уже будут результатом.

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