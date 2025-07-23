Украинская делегация вылетела в Стамбул на переговоры
Украинская делегация во главе с бывшим министром обороны, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым вылетела в Стамбул на переговоры с российской стороной, сообщает «Суспiльне» со ссылкой на свой источник в офисе украинского президента.
По данным собеседника издания, встреча делегаций должна начаться в среду, 23 июля, в 19:00 во дворце Чираган.
Российская делегация также направилась в Стамбул, сообщили ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Переговорщиков, как и во время предыдущих встреч, возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал темы третьего раунда переговоров.
«Будут обсуждаться главным образом вопросы, связанные с теми проектами меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда. И также разговор по продолжению очень важного процесса взаимных обменов», — сказал Песков.
Владимир Зеленский прежде заявлял, что Украина собирается обсудить с Россией в Стамбуле обмен пленными, возвращение детей и подготовку встречи лидеров.
Первые два раунда прямых переговоров между Москвой и Киевом прошли в Стамбуле 16 мая и 2 июня.
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