Делегация Украины перед переговорами в Стамбуле проведет встречу в Анкаре
Украинская делегация встретится в Анкаре с турецкими представителями перед переговорами с российской делегацией, сообщают «Суспiльне», «РБК Украина» и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
«Суспiльне» со ссылкой на офис президента в 12:02 мск сообщило, что украинская делегация отправилась в Стамбул. О том, что она прибыла в страну переговоров, стало известно в 13:45 мск. Тогда же издание уточнило, что сначала ожидаются переговоры с турецкими представителями.
Встреча делегаций должна начаться в среду, 23 июля, в 19:00 во дворце Чираган в Стамбуле.
Российская делегация также уже вылетела в Турцию. Ее состав не менялся после предыдущих раундов. Группу российских переговорщиков, как и прежде, возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
В Кремле ранее заявили, что предметом обсуждения на встрече станут вопросы, связанные с теми проектами меморандумов по урегулированию, которыми стороны обменялись в ходе второго раунда, и процесс взаимных обменов. Украинский президент Владимир Зеленский до этого рассказывал, что Киев собирается обсудить с Москвой обмен пленными, возвращение детей и подготовку встречи лидеров.
Предыдущие раунды прямых переговоров между сторонами прошли 16 мая и 2 июня. Перед ними украинская делегация также встречалась с представителями других стран.
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