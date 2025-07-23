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Переговоры в Стамбуле ,  
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Делегация Украины перед переговорами в Стамбуле проведет встречу в Анкаре

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Переговоры в Стамбуле
Украинская делегация перед переговорами с российской в Стамбуле встретится с турецкими представителями в Анкаре, рассказали в Киеве. Перед прошлыми раундами украинские переговорщики также встречались с представителями других стран
Анкара
Анкара (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Украинская делегация встретится в Анкаре с турецкими представителями перед переговорами с российской делегацией, сообщают «Суспiльне», «РБК Украина» и депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Суспiльне» со ссылкой на офис президента в 12:02 мск сообщило, что украинская делегация отправилась в Стамбул. О том, что она прибыла в страну переговоров, стало известно в 13:45 мск. Тогда же издание уточнило, что сначала ожидаются переговоры с турецкими представителями.

Встреча делегаций должна начаться в среду, 23 июля, в 19:00 во дворце Чираган в Стамбуле.

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Пропускной пункт на территорию дворца Чираган в Стамбуле, где ожидается третий раунд переговоров России и Украины.

Российская делегация также уже вылетела в Турцию. Ее состав не менялся после предыдущих раундов. Группу российских переговорщиков, как и прежде, возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

В Кремле ранее заявили, что предметом обсуждения на встрече станут вопросы, связанные с теми проектами меморандумов по урегулированию, которыми стороны обменялись в ходе второго раунда, и процесс взаимных обменов. Украинский президент Владимир Зеленский до этого рассказывал, что Киев собирается обсудить с Москвой обмен пленными, возвращение детей и подготовку встречи лидеров.

Предыдущие раунды прямых переговоров между сторонами прошли 16 мая и 2 июня. Перед ними украинская делегация также встречалась с представителями других стран.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева, Полина Мартынова Полина Мартынова
Анкара Украина Стамбул переговоры
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