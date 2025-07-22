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Новые законы в России ,  
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Госдума приняла закон о штрафах за передачу номера другому лицу

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в третьем чтении приняли закон о штрафах за передачу другому лицу абонентского номера.

Штрафы для физических лиц за передачу номера составят от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических лиц, предоставивших номера посторонним без договора, — до 200 тыс. руб.

В законопроекте говорится, что не будет считаться административным правонарушением безвозмездная кратковременная передача номера иному лицу для его личных целей.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

В Думе предложили штрафы за передачу номера другому лицу
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Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК

Поправки о введении штрафов за незаконную передачу номера комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил 16 июля. В Роскомнадзоре посчитали, что введение административной ответственности за передачу номера и данных для онлайн-авторизации защитит граждан от телефонного мошенничества и других аналогичных преступлений.

В ведомстве отметили, что аферисты за рубежом могут маскировать свои звонки и выдавать их за совершаемые из России. Кроме того, они используют фейковые и чужие аккаунты для рассылки сообщений о ложном минировании и оформления на своих жертв банковских кредитов. Для этого злоумышленники незаконным образом приобретают у россиян их сим-карты, отметили в РКН.

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