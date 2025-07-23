Путин подписал поправки об экстремистских организациях

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент Владимир Путин подписал закон, который ужесточает законодательные нормы, касающиеся преступлений экстремистской направленности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, теперь разрешается признавать экстремистской организацией сообщество, если одному из его участников был вынесен приговор по ст. 282.1 Уголовного кодекса — организация экстремистского сообщества. До этого признавать организацию экстремистской можно было только на основании соответствующего решения суда.

Также Министерство юстиции получило полномочия включать сведения об экстремистских сообществах в единый перечень запрещенных организаций. Наименование данного перечня в соответствии с новыми правовыми нормами было изменено. В связи с этим положения закона запрещают распространять информацию об организациях из списка.

Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении 15 июля. Его внесли в нижнюю палату парламента в начале февраля.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.