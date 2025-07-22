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Ограничения для мигрантов ,  
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Госдума одобрила передачу МВД информации о детях мигрантов

Сюжет
Ограничения для мигрантов
МВД и образовательные ведомства смогут обмениваться данными о детях мигрантов — соответствующий закон одобрила Госдума. МВД будет передавать списки детей, поставленных на миграционный учет, а взамен получать их персональные данные
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли закон, который обязывает и региональные, и муниципальные ведомства в сфере образования передавать МВД данные о детях мигрантов. На рассмотрение нижней палаты парламента поправки внесло правительство в апреле, в первом чтении депутаты приняли его в июне.

Изменения предлагается внести в законы «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», а также «Об образовании в Российской Федерации». Инициатива предусматривает, что МВД получит доступ к персональным данным о детях мигрантов. К таким сведениям будут относиться:

  • результаты тестирования на знание русского языка;
  • данные о зачислении в образовательную организацию и об отчислении;
  • данные об обращении в образовательную организацию родителей, включенных в реестр контролируемых лиц.

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Региональные министерства образования и департаменты будут сообщать МВД фамилию, имя и отчество ребенка, а также его родителей, дату рождения, реквизиты документов, удостоверяющих личность, адрес места жительства, страховые номера индивидуального лицевого счета ребенка и родителей. Министерство же будет передавать регионам данные о регистрации детей мигрантов по месту жительства или об их снятии с регистрационного учета. В пояснительной записке говорится, что нововведения будут способствовать «адаптации и интеграции» детей мигрантов в российское общество.

С февраля 2025 года в России начал работать «реестр контролируемых лиц» — база МВД, куда вносят данные об иностранцах, незаконно находящихся в России. С апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школу. По данным МВД, сейчас в России проживают более 638 тыс. несовершеннолетних, чьи родители являются иностранными гражданами, около половины из них нигде не учатся.

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мигранты нелегальные мигранты Дети МВД персональные данные учет
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