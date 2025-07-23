В трех городах Украины анонсировали акции протеста в защиту НАБУ

В Киеве, Днепре и Львове 23 июля пройдут новые акции протеста против законопроекта, сокращающего полномочия органов Украины по борьбе с коррупцией — Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщает «Зеркало недели».

«В Киеве, Днепре и Львове анонсировали сегодня новые протесты против подписанного Зеленским закона в отношении НАБУ и САП», — говорится в сообщении издания в телеграм-канале.

Video

Накануне, 22 июля, акции протеста прошли в Киеве и во Львове. В столице протестующие собрались у Театра им. Франко, расположенного вблизи Крещатика и правительственных объектов. В митинге принимал участие мэр Киева Виталий Кличко.

21 июля у детективов НАБУ прошли обыски. Следственные мероприятия были связаны с подозрениями в адрес сотрудников бюро в госизмене, торговле с Россией и коррупции.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ограничивающий работу НАБУ и САП. Согласно нему, доступ ко всем производствам НАБУ получает генеральный прокурор, который имеет право давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел, а также получает полномочия закрывать производство на основании ходатайства стороны защиты.

В НАБУ и САП ранее заявили, что новый закон «фактически уничтожает независимость» бюро и прокуратуры.

НАБУ и САП были созданы на Украине в 2015 году. Бюро имеет специальный статус, выявляет, расследует и раскрывает коррупционные преступления, а прокуратура (подразделение офиса генпрокурора) представляет дела, которые готовит НАБУ, в суде.