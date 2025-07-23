 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В трех городах Украины анонсировали акции протеста в защиту НАБУ

В Киеве, Днепре и Львове 23 июля пройдут новые акции протеста против законопроекта, сокращающего полномочия органов Украины по борьбе с коррупцией — Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщает «Зеркало недели».

«В Киеве, Днепре и Львове анонсировали сегодня новые протесты против подписанного Зеленским закона в отношении НАБУ и САП», — говорится в сообщении издания в телеграм-канале.

В трех городах Украины анонсировали акции протеста в защиту НАБУ
Video

Накануне, 22 июля, акции протеста прошли в Киеве и во Львове. В столице протестующие собрались у Театра им. Франко, расположенного вблизи Крещатика и правительственных объектов. В митинге принимал участие мэр Киева Виталий Кличко.

21 июля у детективов НАБУ прошли обыски. Следственные мероприятия были связаны с подозрениями в адрес сотрудников бюро в госизмене, торговле с Россией и коррупции.

Песков назвал ситуацию вокруг НАБУ внутренним делом Украины
Политика
Дмитрий Песков

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ограничивающий работу НАБУ и САП. Согласно нему, доступ ко всем производствам НАБУ получает генеральный прокурор, который имеет право давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел, а также получает полномочия закрывать производство на основании ходатайства стороны защиты.

В НАБУ и САП ранее заявили, что новый закон «фактически уничтожает независимость» бюро и прокуратуры.

НАБУ и САП были созданы на Украине в 2015 году. Бюро имеет специальный статус, выявляет, расследует и раскрывает коррупционные преступления, а прокуратура (подразделение офиса генпрокурора) представляет дела, которые готовит НАБУ, в суде.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Евгений Вахляев
Украина НАБУ акция протеста
Материалы по теме
Захарова предупредила Киев, что с обысками в НАБУ нужно не выйти на себя
Политика
WSJ назвала риск для отношений с Западом из-за борьбы Зеленского с НАБУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 91,78 (+0,26) Инвестиции, 22 июл, 17:51 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 78,09 (-0,24) Инвестиции, 22 июл, 17:51
«Суспільне» сообщило о встрече делегации Украины с Эрдоганом в Анкаре Политика, 15:30
На Украине взяли администратора русскоязычного форума киберпреступников Технологии и медиа, 15:26
В трех городах Украины анонсировали акции протеста в защиту НАБУ Политика, 15:22
Россияне оценили удовлетворенность благоустройством городов Недвижимость, 15:17
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсы РБК и GigaChat, 15:15
Муфтий Башкирии пояснил, почему назвал мусульман примитивно размышляющими Общество, 15:15
Синоптик предупредила москвичей о жаре на выходных Общество, 15:12
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Офис для себя: зачем жители Москвы покупают рабочие пространства в ЖК Недвижимость, 15:08
Игрок «Челси» «напугался до смерти» из-за поведения Трампа на клубном ЧМ Спорт, 15:05
Франция призвала Украину отменить закон об ограничении полномочий НАБУ Политика, 15:01
В Госдуме отметили десятикратный рост числа «белых» майнеров в России Крипто, 15:00
Как элитная недвижимость определяет образ жизни Стиль, 14:59
Дельфинов заметили в водах недалеко от Петербурга. Видео Общество, 14:55
Складные стулья и запасы еды: как СМИ ожидают переговоры России и Украины Политика, 14:48