Песков назвал ситуацию вокруг НАБУ внутренним делом Украины

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Ситуация вокруг ограничения прав Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) является внутренним делом Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

«Коррупция — тема острая для Украины, а все, что происходит с подчинением, переподчинением различных ведомств, — это внутреннее дело Украины», — сказал Песков.

Он также напомнил, что в Вашингтоне высказывали сомнения об использовании по назначению помощи, выделенной Украине при администрации экс-президента США Джо Байдена. По словам Пескова, с большой долей уверенности можно утверждать, что значительную часть тех денег, которые получила Украина, «разворовали».

21 июля у детективов НАБУ прошли обыски, их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ограничивающий работу НАБУ и САП. Согласно закону, ведомства становятся зависимыми от решений генерального прокурора, а сам он получает доступ ко всем производствам НАБУ, имеет право давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел.

В НАБУ и САП ранее заявили, что новый закон «фактически уничтожает независимость» бюро и прокуратуры. На фоне принятия законопроекта Верховной радой 23 июля в крупных городах Украины, в частности во Львове и Киеве, прошли акции протеста. В столице в митинге принял участие мэр Виталий Кличко.

НАБУ и САП были созданы на Украине в 2015 году. Бюро имеет специальный статус, выявляет, расследует и раскрывает коррупционные преступления, а прокуратура (подразделение офиса генпрокурора) представляет дела, которые готовит НАБУ, в суде.