 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Песков назвал ситуацию вокруг НАБУ внутренним делом Украины

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Ситуация вокруг ограничения прав Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) является внутренним делом Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент РБК.

«Коррупция — тема острая для Украины, а все, что происходит с подчинением, переподчинением различных ведомств, — это внутреннее дело Украины», — сказал Песков.

Захарова предупредила Киев, что с обысками в НАБУ нужно не выйти на себя
Политика
Мария Захарова

Он также напомнил, что в Вашингтоне высказывали сомнения об использовании по назначению помощи, выделенной Украине при администрации экс-президента США Джо Байдена. По словам Пескова, с большой долей уверенности можно утверждать, что значительную часть тех денег, которые получила Украина, «разворовали».

21 июля у детективов НАБУ прошли обыски, их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ограничивающий работу НАБУ и САП. Согласно закону, ведомства становятся зависимыми от решений генерального прокурора, а сам он получает доступ ко всем производствам НАБУ, имеет право давать обязательные указания детективам и менять подследственность дел.

В НАБУ и САП ранее заявили, что новый закон «фактически уничтожает независимость» бюро и прокуратуры. На фоне принятия законопроекта Верховной радой 23 июля в крупных городах Украины, в частности во Львове и Киеве, прошли акции протеста. В столице в митинге принял участие мэр Виталий Кличко.

НАБУ и САП были созданы на Украине в 2015 году. Бюро имеет специальный статус, выявляет, расследует и раскрывает коррупционные преступления, а прокуратура (подразделение офиса генпрокурора) представляет дела, которые готовит НАБУ, в суде.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Евгений Вахляев
Украина Дмитрий Песков НАБУ
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
WSJ назвала риск для отношений с Западом из-за борьбы Зеленского с НАБУ
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в Китае
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 91,78 (+0,26) Инвестиции, 22 июл, 17:51 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 78,09 (-0,24) Инвестиции, 22 июл, 17:51
Путин подписал поправки об экстремистских организациях Политика, 13:52
«Почта России» опровергла использование пенсий в собственных интересах Финансы, 13:51
Украинская делегация вылетела в Стамбул на переговоры Политика, 13:40
Минобороны сообщило о шести сбитых авиабомбах, ракете «Нептун» и 256 БПЛА Политика, 13:33
Песков назвал ситуацию вокруг НАБУ внутренним делом Украины Политика, 13:32
Госдума закрыла весенне-летнюю сессию VIII созыва Политика, 13:30
Рекордсмен России в беге рассказал о зарплате в ₽2,5 тыс. Спорт, 13:24
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Сырский заявил о необходимости новых поставок оружия с Запада для Украины Политика, 13:23
«Мы придумали этот чертов хеви-метал!»: как Оззи Осборн стал легендой Life, 13:17
Устойчивое золото: как развивается добыча драгметалла Отрасли, 13:13
Невский проспект закроют на три недели Общество, 13:12
Как устроены альтернативные международные платежи РБК и ТКБ, 13:10
В Кремле не ожидают «легкой дороги» на переговорах с Украиной в Стамбуле Политика, 13:09
Володин похвалил Сталина и КПРФ за пересмотр отношения к нему Политика, 13:04