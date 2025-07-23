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Политика ,  
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Захарова предупредила Киев, что с обысками в НАБУ нужно не выйти на себя

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global look press)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг ограничения прав Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). В эфире радио Sputnik дипломат заявила, что киевским властям здесь «нужно не выйти на самих себя».

По ее словам, во время обысков на Украине «плохо искали» российский след.

«Надо было найти, обнаружив валенки, фуфайку, телогрейку, ватник, как они это называют, шапку-ушанку. Пару медведей нужно было из угла вытащить», — сказала Захарова.

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21 июля у детективов НАБУ прошли обыски, сообщало издание «Страна». Следственные мероприятия были связаны с подозрениями в адрес сотрудников бюро в госизмене, «связях с Россией» и коррупции.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ограничивающий работу НАБУ и САП. По утверждению самих ведомств, изменения «фактически уничтожают независимость».

Из-за инициативы в Киеве в тот же день прошли протесты.

Источники журнала The Economist предположили, что принятие закона могло быть связано с расследованиями НАБУ в отношении сделок лиц, приближенных к офису Зеленского.

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