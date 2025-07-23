Второй за ночь российский аэропорт прекратил прием и отправку рейсов
Нижегородский аэропорт Стригино не принимает и не отправляет рейсы в рамках мер по обеспечению безопасности, сообщила Росавиация. Об этом говорится в публикации от 1:29.
Около 23:20 была остановлена работа аэропорта в Калуге.
В некоторых российских регионах — среди них Курская, Липецкая, Ивановская, Пензенская области — на 1:30 была объявлена опасность атаки БПЛА. За вечер 22 июля, с 21:00 до 23:40, над российскими регионами сбили 51 БПЛА. В Нижегородской области, по данным Минобороны, дронов не было.
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