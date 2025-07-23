За вечер над Россией уничтожили более 50 украинских беспилотников
Над российскими регионами в период с 21:00 до 23:40 мск 22 июля был уничтожен 51 украинский беспилотник, сообщило Минобороны.
Более половины дронов было нейтрализовано в Брянской области — 28 единиц. Еще 10 БПЛА сбили в Курской области.
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