Представители России, Китая и Ирана обсудили ядерную сделку в Тегеране

В Министерстве иностранных дел Ирана состоялась трехсторонняя встреча дипломатических миссий России, Ирана и Китая, сообщило информационное агентство Tasnim.

На встрече в Тегеране представители трех стран обменялись мнениями о текущем статусе переговоров по ядерной программе Ирана и возможных санкциях ООН в отношении страны, отметило агентство.

Участники подчеркнули «серьезное намерение своих правительств» продолжать тесные консультации для координации позиций и действий на международной арене и договорились о продолжении встреч на различных уровнях между тремя странами в ближайшие недели, пишет Tasnim.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), или Иранская ядерная сделка 2015 года, был подписан при участии России и Китая, эти страны «могут играть роль в любом процессе в рамках Совета Безопасности ООН», отметил перед встречей представитель МИДа Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, санкции ООН против республики могут быть вновь введены, если к концу лета не будет достигнуто новое ядерное соглашение.

О готовности восстановить ограничения Тегеран предупредили Франция, Великобритания и Германия, передавал Reuters. Иран проведет переговоры со странами «евротройки» в Стамбуле 25 июня, рассказывал ранее Багаи.