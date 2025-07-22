 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

Трамп заявил о готовности вновь нанести удары по ядерным объектам Ирана

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Трамп пообещал нанести повторные удары по ядерным объектам Ирана, «если потребуется». До этого глава иранского МИДа признал, что ущерб от июньских атак США «серьезный», но Тегеран не собирается отказываться от обогащения урана
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов нанести повторные удары по ядерным объектам Ирана, «если потребуется».

Так он ответил на слова министр иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи о ядерных объектах Ирана, который заявил, что «ущерб очень серьезный». «Конечно, это так, как я и говорил, и мы сделаем это снова, если потребуется», — написал он в соцсети Truth Social.

Арагчи в интервью телеканалу Fox News 21 июля сообщил, что сейчас обогащение урана в стране приостановлено, потому разрушения «серьезные и тяжелые». Однако он добавил, что Иран не намерен отказываться от процесса обогащения, который теперь является «вопросом национальной гордости» государства.

В ночь на 22 июня США вступили в конфликт Израиля и Ирана и нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Исфахане, Фордо и Натанзе. В ответ Иран нанес удар по крупнейшему военному объекту США на Ближнем Востоке — авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Конфликт завершился согласием Израиля и Ирана на прекращение огня спустя 12 дней обмена массированными ударами.

Трамп утверждал, что в результате ударов иранская ядерная программа была уничтожена. Однако с ним не согласилась американская разведка.

Тегеран назвал условие для возобновления прямых переговоров с США
Политика
Аббас Арагчи

CNN также сообщил, что удары США по иранским ядерным объектам не нанесли весомого ущерба основным компонентам ядерной программы Ирана и лишь приостановили работу над ней на несколько месяцев. Трамп заявил, что «репортера» необходимо уволить и призвал СМИ извиниться перед ним и пилотами, участвовавшими в операции.

Ранее 19 июля Трамп заявил, что новые ядерные объекты Ирана в случае их строительства на территории республики будут уничтожены. Незадолго до публикации президента США представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике меджлиса Эбрахим Резаи заявил, что Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и начать обогащение урана выше 60%. По словам Резаи, на такой шаг Тегеран будет вынужден пойти в случае усиления внешнего давления.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дональд Трамп США Иран ядерные объекты
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
В МИД Ирана сообщили о послании Пезешкиана Путину
Политика
Израиль оценил, на сколько лет отбросил ядерную программу Ирана удар США
Политика
Лавров встретился с главой МИД Ирана в Китае
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 22 июля
EUR ЦБ: 91,51 (+0,43) Инвестиции, 21 июл, 19:45 Курс доллара на 22 июля
USD ЦБ: 78,33 (+0,01) Инвестиции, 21 июл, 19:45
В США оценили влияние закона Трампа о налогах на дефицит бюджета страны Политика, 04:11
В городе в Кабардино-Балкарии объявили ЧС после схода грязевой лавины Общество, 04:01
Ограничения на полеты в аэропорту Саратова сняли спустя четыре часа Политика, 03:45
В США исключили WSJ из пула для поездки Трампа после статьи об Эпштейне Политика, 03:39
Трамп заявил о готовности вновь нанести удары по ядерным объектам Ирана Политика, 03:23
В Одессе прогремели взрывы Политика, 03:00
Тегеран назвал условие для возобновления прямых переговоров с США Политика, 02:52
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Два российских аэропорта временно ограничили полеты Политика, 02:15
В Израиле объяснили удары по Сирии нежеланием играть «в игрушки» Политика, 02:11
Израиль ответил на призыв 27 стран прекратить войну в Газе Политика, 01:46
Экс-советник Трампа описал план президента США по «отходу» от Украины Политика, 01:37
Зеленский заявил о планах разрушить логистику России дальнобойным ударом Политика, 00:56
Военные перехватили 25 дронов ВСУ над Россией за шесть часов Политика, 00:29
В Минобороны предложили поднять оклады военным на 7,6% Политика, 00:26