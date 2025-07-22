Трамп заявил о готовности вновь нанести удары по ядерным объектам Ирана

Трамп пообещал нанести повторные удары по ядерным объектам Ирана, «если потребуется». До этого глава иранского МИДа признал, что ущерб от июньских атак США «серьезный», но Тегеран не собирается отказываться от обогащения урана

Дональд Трамп (Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов нанести повторные удары по ядерным объектам Ирана, «если потребуется».

Так он ответил на слова министр иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи о ядерных объектах Ирана, который заявил, что «ущерб очень серьезный». «Конечно, это так, как я и говорил, и мы сделаем это снова, если потребуется», — написал он в соцсети Truth Social.

Арагчи в интервью телеканалу Fox News 21 июля сообщил, что сейчас обогащение урана в стране приостановлено, потому разрушения «серьезные и тяжелые». Однако он добавил, что Иран не намерен отказываться от процесса обогащения, который теперь является «вопросом национальной гордости» государства.

В ночь на 22 июня США вступили в конфликт Израиля и Ирана и нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Исфахане, Фордо и Натанзе. В ответ Иран нанес удар по крупнейшему военному объекту США на Ближнем Востоке — авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Конфликт завершился согласием Израиля и Ирана на прекращение огня спустя 12 дней обмена массированными ударами.

Трамп утверждал, что в результате ударов иранская ядерная программа была уничтожена. Однако с ним не согласилась американская разведка.

CNN также сообщил, что удары США по иранским ядерным объектам не нанесли весомого ущерба основным компонентам ядерной программы Ирана и лишь приостановили работу над ней на несколько месяцев. Трамп заявил, что «репортера» необходимо уволить и призвал СМИ извиниться перед ним и пилотами, участвовавшими в операции.

Ранее 19 июля Трамп заявил, что новые ядерные объекты Ирана в случае их строительства на территории республики будут уничтожены. Незадолго до публикации президента США представитель комитета по национальной безопасности и внешней политике меджлиса Эбрахим Резаи заявил, что Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и начать обогащение урана выше 60%. По словам Резаи, на такой шаг Тегеран будет вынужден пойти в случае усиления внешнего давления.