Иран раскрыл дату ядерных переговоров с «евротройкой»
Переговоры по ядерной программе Ирана с Францией, Германией и Великобританией пройдут 25 июля в Стамбуле, сообщил официальный представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи, передает Al Jazeera.
«Встреча между Ираном, Великобританией, Францией и Германией состоится на уровне заместителей министров иностранных дел», — рассказал он.
О том, что Иран проведет переговоры по поводу ядерной программы с тремя европейскими странами, 20 июля сообщил Tasnim со ссылкой на источник. Дата проведения встречи не уточнялась.
За два дня до этого Reuters написал, что страны «евротройки» сообщили Ирану о готовности восстановить международные санкции против него к концу лета, если не будет достигнуто новое ядерное соглашение. В таком случае начнет работать механизм snapback, который возобновит все предыдущие санкции ООН против Ирана.
Глава МИД страны Аббас Арагчи в ответ заявил, что для активации механизма «нет никаких моральных и правовых оснований», поскольку из ядерной сделки, заключенной в 2015 году, вышли США, а не Иран. «И именно Соединенные Штаты покинули стол переговоров в июне этого года и выбрали военный вариант», — добавил он, имея в виду американские удары по трем ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Президент США Дональд Трамп утверждал, что иранские объекты были полностью разрушены, но в американской разведке с этим не согласны, полагая, что удары лишь отбросили ядерную программу Ирана назад на несколько месяцев. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает, что Тегеран сохранил производственные и технологические мощности и вскоре может возобновить процесс обогащения урана. По данным агентства, у Ирана по состоянию на май было 408,6 кг обогащенного на 60% урана, который достаточно быстро можно обогатить до уровня, пригодного для производства ядерного оружия (90% и выше). После начала конфликта Ирана и Израиля и ударов США в МАГАТЭ заявили, что не могут отследить эти запасы.
Тегеран настаивает, что его ядерная программа преследует мирные цели.
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