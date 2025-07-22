Зеленский заявил о планах разрушить логистику России дальнобойным ударом

Украина стремится уничтожить российскую логистику ударами дальнобойного оружия, заявил президент Владимир Зеленский.

Кроме того, Киеву нужно больше систем ПВО, чтобы усилить защиту Украины, отметил Зеленский.

Ранее, 13 июля, Зеленский сообщил, что Киев готовит «новые дальнобойные удары». Он также отметил тогда, что украинские войска активно держат оборону, а Украине нужно увеличить поставки оружия и расширить совместное производство оборонительных средств. По словам Зеленского, сегодня около 40% такого вооружения производится на Украине.

На следующий день, 14 июля, Military Watch Magazine (MWM) сообщил, что США намерены передать Киеву ракеты JASSM для F-16. Дальность их полета достигает 1,8 тыс. км. Однако уже 15 июля президент США Дональд Трамп опроверг намерение поставлять Украине дальнобойные ракеты. В пятницу, 18 июля Зеленский обсудил с новым министром обороны Денисом Шмыгалем частоту «дипстрайков».

Президент России Владимир Путин предупреждал, что удары дальнобойным западным оружием вглубь страны будут означать, что НАТО «воюет с Россией».