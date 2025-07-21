Осколки БПЛА упали на детский сад в Бердянске

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

В Бердянске осколки сбитого беспилотника упали на территорию детского сада и пожарно-спасательной части, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, в детском саду находились 18 человек, в их числе 12 детей. Никто не пострадал.

«Дети эвакуированы, на месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

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