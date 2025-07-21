В Подмосковье в Ивантеевке загорелся частный дом после падения БПЛА

Фото: ostorozhno_moskva / Telegram

В Московской области в Ивантеевке загорелся частный дом. Это произошло после падения обломков сбитого беспилотника, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«В момент взрыва в доме находился мужчина — он смог самостоятельно эвакуироваться», — сообщил он.

Материал дополняется