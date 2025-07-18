Часть Запорожской области осталась без света из-за атаки дронов

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Электричество частично отключили в Запорожской области из-за атаки БПЛА по высоковольтному оборудованию, сообщает губернатор Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

В 22:52 мск он сообщил, что без света остались Мелитополь, Энергодар, Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский, Приазовский. Куйбышевский и Каменско-Днепровский муниципальные округа.

На момент публикации подачу электричества возобновили в Бердянске и Акимовском муниципальном округе, уточнил Балицкий.

В соседней Херсонской области в 21:16 мск власти ввели режим опасности БПЛА, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Электричество в двух регионах отключают регулярно. Так, в начале июня украинская сторона нанесла массированный удар по энергообъектам Запорожской и Херсонской областей. Тогда произошло аварийное отключение электричества, без света остались не менее 457 населенных пунктов.