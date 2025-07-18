 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Часть Запорожской области осталась без света из-за атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Электричество частично отключили в Запорожской области из-за атаки БПЛА по высоковольтному оборудованию, сообщает губернатор Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

В 22:52 мск он сообщил, что без света остались Мелитополь, Энергодар, Васильевский, Акимовский, Черниговский, Приморский, Приазовский. Куйбышевский и Каменско-Днепровский муниципальные округа.

На момент публикации подачу электричества возобновили в Бердянске и Акимовском муниципальном округе, уточнил Балицкий.

В Воронеже увеличилось число пострадавших во время атаки БПЛА
Политика
Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

В соседней Херсонской области в 21:16 мск власти ввели режим опасности БПЛА, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Электричество в двух регионах отключают регулярно. Так, в начале июня украинская сторона нанесла массированный удар по энергообъектам Запорожской и Херсонской областей. Тогда произошло аварийное отключение электричества, без света остались не менее 457 населенных пунктов.

Читайте РБК в Telegram.

Суд рассмотрит апелляцию по делу о замене сотрудника искусственным интеллектом

В Южной Корее из-за ливней погибли четыре человека

ЕС согласовал «жесткий» пакет антироссийских санкций

Жителя Крыма задержали из-за передачи данных украинской разведке

Bloomberg узнал, какая страна обсуждает участие в плане США по Украине

В Северной Осетии двух подростков заподозрили в совершении преступлений террористической направленности

Сечин выступил за корректировку диапазона отклонения топливных цен

Власти оценили ущерб от разлива нефти в Енисее

Telegram откроет представительство в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Евгений Балицкий Запорожская область отключение электричества
Материалы по теме
В Воронеже увеличилось число пострадавших во время атаки БПЛА
Политика
Белгородские власти обсудят усиление мер безопасности после налета БПЛА
Политика
Один человек погиб и пять пострадали в результате атаки БПЛА на Белгород
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
Аэропорт Шереметьево ввел ограничения на полеты Политика, 00:45
Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Спорт, 00:40
Комитет Думы поддержал блокировку контента за «дискредитацию ценностей» Технологии и медиа, 00:39
За три с половиной часа над Россией сбили 40 дронов Политика, 00:02
Глава Astronomer уволился после видео с «камеры поцелуев» на концерте Бизнес, 19 июл, 23:49
Пушилин рассказал о последствиях ракетных ударов ВСУ по ДНР Политика, 19 июл, 23:44
Рубио распорядился аннулировать визу бразильского судьи из-за Болсонару Политика, 19 июл, 22:59
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
«Спартак» выиграл матч с четырьмя отмененными голами на старте сезона РПЛ Спорт, 19 июл, 22:33
Домодедово, Жуковский и Внуково сняли ограничения на полеты Политика, 19 июл, 22:29
На подлете к Москве сбили пятый дрон Политика, 19 июл, 22:20
Орбан заявил, что Венгрия не примет бюджет ЕС из-за помощи Украине Политика, 19 июл, 22:14
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 19 июл, 22:12
Украинский омбудсмен предложила отменить особый статус русского языка Политика, 19 июл, 21:46
В аэропорту Шереметьево ввели ограничения на полеты Политика, 19 июл, 21:42