Балицкий сообщил об атаке ВСУ на порт Бердянска с управляемой ракетой
Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на порт Бердянска с помощью управляемой ракеты, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Пострадавших нет. Очаги возгорания, образовавшиеся в результате прилета, погашены», — написал Балицкий.
По словам главы региона, удар не повлиял на работоспособность порта.
В результате атаки была повреждена одна из пустых емкостей хранения нефтепродуктов. Целью удара ВСУ была провокация экологической катастрофы в Азовском море, считает Балицкий.
Глава области не уточнил модель ракеты, которую украинская армия использовала при атаке.
4 января на трассе в Васильевском муниципальном округе в Запорожской области автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, пострадал от атаки беспилотника ВСУ. Сын пары, которому было 10 лет, скончался от ранений в машине скорой помощи. Мужчина и женщина получили ранения разной степени тяжести.
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