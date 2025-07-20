Префект рассказал о последствиях атаки дронов в Зеленограде

В Зеленограде обломки сбитого дрона выбили стекла в 1507-м корпусе. Во дворе 20-го микрорайона загорелся автомобиль. Портал Zelenograd также пишет об ущербе в 22-м микрорайоне. Мэр Москвы сообщал, что пострадавших при атаке нет

В результате атаки дронов на Зеленоград повреждения получил жилой дом, также в одном из микрорайонов произошел пожар. Об этом сообщает НСН со ссылкой на префекта Зеленоградского административного округа Москвы Анатолия Смирнова.

Как пишет издание со ссылкой на префекта, обломки сбитого дрона выбили стекла в 1507-м корпусе. Кроме того, во дворе 20-го микрорайона загорелся автомобиль.

В Зеленограде используется квартально-корпусная система нумерации домов. Город состоит из микрорайонов, каждый из которых включает в себя определенные корпуса. Начальные цифры в их номерах привязаны к микрорайону, к которому относится корпус.

По данным портала Zelenograd.ru, обломки беспилотника повредили дома в 15-м и в 22-м микрорайонах, а в 20-м загорелось несколько машин. Об ущербе домам в этих микрорайонах сообщают и жители в соцсетях.

Об атаке дронов на Зеленоград ночью сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Сколько беспилотников было сбито над городом, он не уточнил. Серьезных повреждений, как и пострадавших, по словам Собянина, не было.

Российское Минобороны утром 20 июля отчиталось об уничтожении над разными регионами 93 дронов за ночь. Над Московским регионом было сбито 19 беспилотников, из них 16 летели на Москву.

Все московские аэропорты на фоне атаки вводили ограничения на полеты. На запасные аэродромы перенаправили 134 рейса, из них 78 должны были приземлиться в аэропорту Шереметьево, расположенном к северу от Москвы. Российские авиакомпании и сами аэропорты предупредили о переносах и возможных отменах рейсов из-за задержек.

Сейчас ограничения продолжают действовать в аэропортах Внуково и Калуга.