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Дожди нарушили график движения аэроэкспрессов в Домодедово

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Поезда Павелецкого направления, в том числе аэроэкспрессы в аэропорт Домодедово, следуют с опозданием из-за непогоды, сообщает пресс-служба Московской железной дороги в телеграм-канале (МЖД — филиал ОАО «РЖД»).

График движения поездов нарушился из-за неблагоприятных погодных условий. Для восстановления графика часть электричек направили по укороченным маршрутам.

В МЖД заверили, что компания принимает меры для сокращения задержек.

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По данным центра погоды «Фобос», в столице за сутки выпало до 25% июльской нормы осадков — на метеостанциях ВДНХ зафиксировано 11 мм, в Тушино — 21 мм. В Подмосковье уровень осадков достиг 84% месячной нормы — в Коломне выпало 59 мм, в Луховицах — 52 мм.

Из-за непогоды дептранс Москвы порекомендовал отказаться от поездок на электросамокатах и соблюдать осторожность. В МВД посоветовали воздержаться от поездок на автомобилях. Дождь в столичном регионе сохранится до конца дня, ожидаются локальные затруднения движения.

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Теги
Полина Дуганова
РЖД МЖД Дождь Москва опоздания задержка поездов
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