Дептранс рекомендовал москвичам не пользоваться электросамокатами в дождь

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Дептранс Москвы призвал жителей отказаться от поездок на электросамокатах во время дождей.

«Если вы оказались под ливнем, рекомендуем прекратить поездку на СИМ и переждать непогоду в безопасном месте», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

Пользователям средств индивидуальной мобильности (СИМ) рекомендовали избегать резких поворотов и объезжать лужи. В приложении следует найти ближайшую парковку и завершить поездку. Если поблизости парковки нет, ведомство посоветовало поставить поездку на паузу и переждать ливень в безопасном месте.

В связи с резким ухудшением погоды МВД рекомендовало москвичам 21 июля отказаться от поездок на автомобилях.

Дептранс Москвы сообщил, что дождь продлится до конца понедельника. «Во второй половине дня ожидаем локальные затруднения движения в центральной части города и на вылетных магистралях по направлению в область», — отметили в департаменте.