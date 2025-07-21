Дептранс рекомендовал москвичам не пользоваться электросамокатами в дождь
Дептранс Москвы призвал жителей отказаться от поездок на электросамокатах во время дождей.
«Если вы оказались под ливнем, рекомендуем прекратить поездку на СИМ и переждать непогоду в безопасном месте», — говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.
Пользователям средств индивидуальной мобильности (СИМ) рекомендовали избегать резких поворотов и объезжать лужи. В приложении следует найти ближайшую парковку и завершить поездку. Если поблизости парковки нет, ведомство посоветовало поставить поездку на паузу и переждать ливень в безопасном месте.
В связи с резким ухудшением погоды МВД рекомендовало москвичам 21 июля отказаться от поездок на автомобилях.
Дептранс Москвы сообщил, что дождь продлится до конца понедельника. «Во второй половине дня ожидаем локальные затруднения движения в центральной части города и на вылетных магистралях по направлению в область», — отметили в департаменте.
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