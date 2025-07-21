Генпрокуратура взяла под контроль ситуацию с задержками и отменами рейсов
Генеральная прокуратура России взяла на контроль ситуацию с задержками и отменами рейсов в российских аэропортах, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
Транспортным и территориальным прокурорам поручили организовать мобильные приемные для пассажиров, где можно подать обращения по вопросам нарушения прав и получения услуг от авиакомпаний. Также прокуроры анализируют соблюдение законодательства в части цен на воду и товары первой необходимости на территории аэропортов в текущих условиях.
Дополнительно надзор ведется за работой ключевых железнодорожных вокзалов.
Ограничения на полеты в российских аэропортах регулярно вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
Так, Минобороны ранее сообщило, что в ночь на 21 июля в Московском регионе силы ПВО уничтожили 23 беспилотника, из них 15 летели на Москву. По информации мэра столицы Сергея Собянина, обломки дронов упали в районе рабочего поселка Киевский в Новой Москве.
По данным онлайн-табло на 9:30 21 июля, в Шереметьево задержали 108 вылетов и 196 прилетов, отменили 84 вылета и 93 прилета. Во Внуково задержали 61 вылет и 66 прилетов, отменены девять вылетов и 15 прилетов. В Домодедово — 22 задержанных вылета и 21 прилет, отменены два вылета. В Жуковском зафиксированы пять задержанных вылетов и четыре прилета, отмен не было.
Накануне, 20 июля, аэропорты в Москве также ограничили работу из-за атаки дронов. В Росавиации сообщили, что с 19 июля на запасные аэродромы ушли 134 самолета, из них 78 должны были прилететь в Шереметьево, 45 — во Внуково, восемь — в Домодедово и три — в Жуковский. Три десятка перенаправленных рейсов принял Пулково в Санкт-Петербурге, авиакомпании предупредили о смене расписания.
При этом Росавиация, по словам ее руководителя Дмитрия Ядрова, пока не рассматривает вопрос о компенсации убытков авиакомпаниям за задержки и отмены рейсов из-за ограничений в аэропортах.
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