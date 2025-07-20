Аэропорт Домодедово возобновил работу спустя шесть часов

В московском аэропорту Домодедово отменили ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

О введении ограничений он рассказал в 15:57 мск, их также ввели в Шереметьево и Внуково. Позже аэропорт Шереметьево возобновил работу.

Кроме того, утром 20 июля приостановил прием и отправку рейсов аэропорт Калуги.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

Минобороны сообщило, что в период с 17:40 до 20:00 мск силы ПВО сбили девять украинских БПЛА . Четыре дрона уничтожили над территорией Брянской области, два — над Калужской областью, по одному — над территорией Московского региона, над Белгородской и Смоленской областями.

В ночь на 20 июля столичный регион также подвергся атаке дронов. По данным Минобороны, силы ПВО сбили 19 беспилотников над Московским регионом, в том числе 16 летевших к столице. На этом фоне все столичные аэропорты, включая Жуковский, вводили ограничения на полеты.