Аэропорт Домодедово возобновил работу спустя шесть часов
В московском аэропорту Домодедово отменили ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
О введении ограничений он рассказал в 15:57 мск, их также ввели в Шереметьево и Внуково. Позже аэропорт Шереметьево возобновил работу.
Кроме того, утром 20 июля приостановил прием и отправку рейсов аэропорт Калуги.
Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.
Минобороны сообщило, что в период с 17:40 до 20:00 мск силы ПВО сбили девять украинских БПЛА. Четыре дрона уничтожили над территорией Брянской области, два — над Калужской областью, по одному — над территорией Московского региона, над Белгородской и Смоленской областями.
В ночь на 20 июля столичный регион также подвергся атаке дронов. По данным Минобороны, силы ПВО сбили 19 беспилотников над Московским регионом, в том числе 16 летевших к столице. На этом фоне все столичные аэропорты, включая Жуковский, вводили ограничения на полеты.
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