Над Россией сбили еще девять украинских беспилотников
В период с 17:40 до 20:00 мск силы ПВО сбили девять украинских беспилотников, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Четыре БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, два — над Калужской областью, по одному — над территорией Московского региона, над Белгородской и Смоленской областями.
Перед этим мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех дронов, летевших в сторону столицы.
В период с 12:00 мск до 17:40 мск российские силы ПВО уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников, в том числе восемь — над Московским регионом.
В ночь на 20 июля над разными регионами страны сбили 93 беспилотника. Над территорией Московского региона было перехвачено 19 дронов, из них 16 летели на Москву. Обломки упали в том числе в Зеленограде. Серьезных повреждений и пострадавших в результате атаки нет, уточнял мэр Москвы.
Читайте РБК в Telegram.
Какие визовые режимы действуют у стран мира для России. Инфографика
ЕС ввел санкции против Т-банка, Сургутнефтегазбанка и Шахназарова
Что рассказали первые российские туристы о курорте в КНДР
Президент Сирии объявил о немедленном введении режима прекращения огня в провинции Эс-Сувейда
Правительство ужесточило правила перевозки детей в автомобилях
В США мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ из-за цепи на шее
В Краснодарском крае медузы заполнили прибрежные воды Азовского моря. Видео
Правительства Франции и Германии представили основные приоритеты бюджетной политики
Усик завоевал титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов