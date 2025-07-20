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Военная операция на Украине ,  
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Над Россией сбили еще девять украинских беспилотников

Минобороны: над Россией сбили еще девять украинских беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В период с 17:40 до 20:00 мск силы ПВО сбили девять украинских беспилотников, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Четыре БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, два — над Калужской областью, по одному — над территорией Московского региона, над Белгородской и Смоленской областями.

Перед этим мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех дронов, летевших в сторону столицы.

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Смоленск

В период с 12:00 мск до 17:40 мск российские силы ПВО уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников, в том числе восемь — над Московским регионом.

В ночь на 20 июля над разными регионами страны сбили 93 беспилотника. Над территорией Московского региона было перехвачено 19 дронов, из них 16 летели на Москву. Обломки упали в том числе в Зеленограде. Серьезных повреждений и пострадавших в результате атаки нет, уточнял мэр Москвы.

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