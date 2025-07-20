Аэропорт Калуги временно закрыли для полетов

В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

О введении ограничений Кореняко написал в 9:01 мск.

Он пояснил, что прием и выпуск воздушных судов был временно приостановлен для обеспечения безопасности полетов.

Предыдущие ограничения в аэропорту Калуги продлились около 14 часов — с 15:54 мск 19 июля до 5:57 мск 20 июля.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников.

В ночь на 20 июля средства ПВО уничтожили 93 дрона ВСУ над российскими регионами.

Над территорией московского региона было перехвачено 19 украинских беспилотников, из них 16 летели в направлении столицы.

В Брянской области сбили 38 дронов, в Калужской — 11, в Тульской — восемь. По пять беспилотников перехватили над Орловской и Нижегородской областями, три — над акваторией Черного моря. Два беспилотника уничтожили в Курской области, по одному — в Белгородской и Рязанской областях.

Ночью 20 июля все столичные аэропорты ввели ограничения на полеты, к 04:00 они возобновили работу. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении 16 дронов ВСУ, летевших на столицу. В Зеленограде упали фрагменты беспилотника, серьезных повреждений и пострадавших нет.

Полеты также приостанавливали аэропорты Ярославля и Нижнего Новгорода.