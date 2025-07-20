В Шереметьево ввели временные ограничения на полеты

Во втором аэропорте Москвы за утро ввели ограничения на полеты

Фото: Андрей Любимов / РБК

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Шереметьево, сообщила Росавиация.

Прием и выпуск воздушных судов осуществляются по согласованию.

Ранее ограничения также были введены во Внуково.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще одном сбитом дроне. Это пятый БПЛА, сбитый на подлете к Москве за это утро.