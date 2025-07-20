Над Смоленской областью сбили 13 беспилотников

Смоленск (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Средства ПВО сбили над территорией Смоленской области 13 украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков БПЛА работают оперативные службы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом дроне, летевшем на Москву. Это 22-й дрон, сбитый в столичном регионе с прошлого вечера.

Минобороны сообщило, что всего за в период с 23:30 мск 19 июля до 7:00 мск 20 июля над территорией России были сбиты 93 беспилотника . Обломки сбитых над Московским регионом дронов упали в том числе в Зеленограде . Серьезных повреждений и пострадавших там нет, уточнял мэр Москвы.

Больше всего — 38 беспилотников — ПВО уничтожила в Брянской области. 11 дронов сбили в Калужской области, восемь — в Тульской. По пять дронов было сбито над Орловской и Нижегородской областями, три — над акваторией Черного моря. Два дрона сбили в Курской области, по одному — в Белгородской и Рязанской областях.