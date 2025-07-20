Над Россией менее чем за шесть часов сбили 37 беспилотников

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В период с 12:00 мск до 17:40 мск российские силы ПВО уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны.

Больше всего беспилотников — 10 — сбили над территорией Калужской области, восемь — над Смоленской областью, еще восемь — над Московским регионом, в том числе пять, летевших на Москву.



Шесть дронов уничтожили над территорией Брянской области, три — над Тульской областью и два — над Орловской областью.

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