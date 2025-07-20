Над Россией менее чем за шесть часов сбили 37 беспилотников
В период с 12:00 мск до 17:40 мск российские силы ПВО уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны.
Больше всего беспилотников — 10 — сбили над территорией Калужской области, восемь — над Смоленской областью, еще восемь — над Московским регионом, в том числе пять, летевших на Москву.
Шесть дронов уничтожили над территорией Брянской области, три — над Тульской областью и два — над Орловской областью.
Ранее мэр Москвы также сообщил о пяти сбитых дронах, летевших на город. На фоне атак беспилотников введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово и Калуги.
В ночь на 20 июля силы ПВО сбили над Россией 93 украинских дрона.
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