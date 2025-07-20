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Военная операция на Украине ,  
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Над Россией менее чем за шесть часов сбили 37 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

В период с 12:00 мск до 17:40 мск российские силы ПВО уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны.

Больше всего беспилотников — 10 — сбили над территорией Калужской области, восемь — над Смоленской областью, еще восемь — над Московским регионом, в том числе пять, летевших на Москву.

Шесть дронов уничтожили над территорией Брянской области, три — над Тульской областью и два — над Орловской областью.

Над Смоленской областью сбили 13 беспилотников
Политика
Смоленск

Ранее мэр Москвы также сообщил о пяти сбитых дронах, летевших на город. На фоне атак беспилотников введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово и Калуги.

В ночь на 20 июля силы ПВО сбили над Россией 93 украинских дрона.

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Евгений Вахляев
Военная операция на Украине беспилотники дроны Россия
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