Над Россией за ночь сбили 93 дрона

Российские средства ПВО за ночь сбили 93 беспилотника над разными регионами страны. Об этом сообщилоМинобороны в телеграм-канале.

Над территорией московского региона было перехвачено 19 дронов, из них 16 летели на Москву.

Больше всего — 38 — ПВО уничтожила в Брянской области. 11 дронов сбили в Калужской области, восемь — в Тульской. По пять беспилотников было перехвачено над Орловской и Нижегородской областями, три — над акваторией Черного моря. Два дрона сбили в Курской области, по одному — в Белгородской и Рязанской областях.

Все дроны были сбиты в период с 23.30 мск 19 июля до 7.00 мск 20 июля.

В ночь на 19 июля над российскими регионами уничтожили 71 беспилотник, в том числе 16 - над московским регионом.

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