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Военная операция на Украине ,  
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На подлете к Москве сбили еще три беспилотника

Собянин: на подлете к Москве сбили еще три беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Москва
Москва (Фото: Константин Кокошкин / stock.picvario.media)

Силы ПВО сбили три дрона, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале в 20:29. В 20:47 он сообщил еще о двух сбитых дронах.

Ранее днем 20 июля были уничтожены еще пять беспилотников, летевших в сторону города. В аэропортах Внуково и Домодедово ввели ограничения на прием и отправку воздушных судов.

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В ночь на 20 июля над территорией Московского региона было перехвачено 19 дронов, из них 16 летели на Москву. На фоне атак беспилотников все аэропорты Москвы вводили ограничения на полеты. Обломки БПЛА упали в том числе в Зеленограде. Серьезных повреждений и пострадавших там нет, уточнял мэр Москвы.

В Минобороны сообщили, что в период с 12:00 мск до 17:40 мск российские силы ПВО уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников самолетного типа, из них восемь — над Московским регионом, в том числе пять, летевших на Москву.

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Сергей Собянин Военная операция на Украине Москва беспилотники
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Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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