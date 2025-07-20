Домодедово, Жуковский и Внуково возобновили работу
Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский отменили ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Он уточнил, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.
Также Кореняко сообщил, что аэропорт в Нижнем Новгороде приостановил полеты.
Внуково, Домодедово и Жуковский временно перестали принимать и отправлять самолеты в 02:14, ограничения сняли в 04:00.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 16 беспилотников, летевших на столицу.
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