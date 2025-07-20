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Военная операция на Украине ,  
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Домодедово, Жуковский и Внуково возобновили работу

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Военная операция на Украине

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский отменили ограничения на прием и отправку рейсов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Он уточнил, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

Также Кореняко сообщил, что аэропорт в Нижнем Новгороде приостановил полеты.

Домодедово, Жуковский и Внуково сняли ограничения на полеты
Политика

Внуково, Домодедово и Жуковский временно перестали принимать и отправлять самолеты в 02:14, ограничения сняли в 04:00.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 16 беспилотников, летевших на столицу.

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Теги
Александра Озерова
Внуково Домодедово Жуковский Москва Нижний Новгород
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