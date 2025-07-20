Собянин сообщил об атаке БПЛА на Зеленоград
Над Зеленоградом сбили БПЛА, на месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин.
«Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», — написал он. Сколько беспилотников было сбито над городом, Собянин не уточнил.
За полчаса до этого мэр сообщал об уничтожении дрона, летевшего на Москву.
В субботу, 19 июля, Собянин несколько раз рассказывал о сбитых дронах на подлете к столице.
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