Собянин сообщил об атаке БПЛА на Зеленоград

Над Зеленоградом сбили БПЛА, на месте падения обломков работают экстренные службы, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Серьезных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет», — написал он. Сколько беспилотников было сбито над городом, Собянин не уточнил.

За полчаса до этого мэр сообщал об уничтожении дрона, летевшего на Москву.

В субботу, 19 июля, Собянин несколько раз рассказывал о сбитых дронах на подлете к столице.

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