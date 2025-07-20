Силы ПВО сбили еще один летевший на Москву дрон
Силы ПВО сбили еще один дрон, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Отражена атака беспилотника, атаковавшего Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.
Это 22-й дрон, сбитый в столичном регионе с прошлого вечера. В столице ночью и этим утром неоднократно закрывались аэропорты, сейчас ограничения действуют во Внуково и Шереметьево.
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