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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Силы ПВО сбили еще один летевший на Москву дрон

Собянин: cилы ПВО сбили еще один летевший на Москву дрон
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Силы ПВО сбили еще один дрон, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака беспилотника, атаковавшего Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.

Это 22-й дрон, сбитый в столичном регионе с прошлого вечера. В столице ночью и этим утром неоднократно закрывались аэропорты, сейчас ограничения действуют во Внуково и Шереметьево.

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политик, Мэр Москвы
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