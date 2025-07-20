Собянин: cилы ПВО сбили еще один летевший на Москву дрон

Силы ПВО сбили еще один летевший на Москву дрон

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Силы ПВО сбили еще один дрон, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Отражена атака беспилотника, атаковавшего Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в телеграм-канале.

Это 22-й дрон, сбитый в столичном регионе с прошлого вечера. В столице ночью и этим утром неоднократно закрывались аэропорты, сейчас ограничения действуют во Внуково и Шереметьево.