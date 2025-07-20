Собянин сообщил о еще четырех сбитых беспилотниках, летевших на Москву

Москва (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Силы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника, летевших на Москву, сообщил в телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В 9:57 мск Собянин написал об отражении атаки трех беспилотников, меньше чем через 10 минут, в 10:03 мск, он заявил об уничтожении еще одного беспилотника.

В ночь на 20 июля Москва подверглась атаке дронов ВСУ. По данным Минобороны, силы ПВО сбили 19 беспилотников над Московским регионом, в том числе 16 летевших к столице.

Таким образом, всего с 23:30 мск 19 июля были сбиты 20 беспилотников, летевших на Москву.

В ночь на 20 июля средства ПВО сбили 93 дрона ВСУ над российскими регионами и Черным морем. В Брянской области сбили 38 беспилотников, в Калужской — 11, в Тульской — восемь. По пять дронов перехватили над Орловской и Нижегородской областями, три — над акваторией Черного моря. Два беспилотника уничтожили в Курской области, по одному — в Белгородской и Рязанской.

Ночью 20 июля все аэропорты столицы вводили временные ограничения на полеты. К 4:00 они возобновили работу, однако утром во Внуково вновь ввели ограничения.

Также временно закрывали для полетов аэропорты Ярославля, Калуги и Нижнего Новгорода.