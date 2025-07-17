Дума одобрила штрафы за поиск экстремизма в интернете
Госдума приняла во втором чтении поправки к законодательству, которые вводят штрафы за поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с использованием VPN, передает корреспондент РБК. За проголосовали 283 депутата, против — 22, воздержались 22 человека.
Изменения вносятся в КоАП и предполагают за это штрафы в размере от 3 до 5 тыс. руб.
Также среди принятых поправок — запрет на передачу сим-карт третьим лицам.
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