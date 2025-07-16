Сенатор объяснил штрафы за доступ к экстремистским материалам с VPN

Сенатор Шейкин: штрафы за доступ к материалам с VPN направлены на провайдеров

Поправки со штрафами за поиск и доступ к «экстремистским материалам» с помощью VPN направлены на контроль деятельности владельцев сервисов, заявил Шейкин. Гражданам штрафы грозят, если они используют VPN «в противоправных целях»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Основной акцент в поправках в КоАП с введением ответственности за «поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним», в том числе с помощью VPN-сервисов, делается на регулировании деятельности провайдеров, платформ и технических посредников, а не на массовом наказании граждан, заявил соавтор нововведений, сенатор Артем Шейкин в комментарии «РИА Новости».

«Если доступ [к запрещенным ресурсам] осуществляется через анонимайзеры или VPN и при этом нарушаются установленные требования (например, через нелегальный VPN, который не взаимодействует с Роскомнадзором), может наступить ответственность уже со стороны владельцев этих VPN-сервисов, но не пользователя напрямую — если он не распространяет или не использует VPN для противоправных целей», — сказал он.

«Основной акцент делается на регулирование провайдеров, платформ и технических посредников, а не на массовое наказание рядовых пользователей», — добавил он.

Сенатор также подчеркнул, что обсуждение VPN-сервисов в блогах и соцсетях не считается рекламой такого продукта и, следовательно, не попадает под запрет. Он отметил, что использование VPN-сервисов само по себе не является нарушением.

Шейкин выступил соавтором поправок к законопроекту, принятому Госдумой в первом чтении, которые предполагают включение в КоАП ст. 13.53 «Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен». Штрафы за такие нарушения для граждан составят от 3 тыс. до 5 тыс. руб.

Кроме того, статью 14.3 собираются дополнить частью 18, в которой речь идет о рекламе VPN-сервисов. За «распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен», граждан будут штрафовать на сумму от 50 тыс. до 80 тыс. руб., должностных лиц — от 80 тыс. до 150 тыс. руб., а юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

Шейкин подчеркивает, что законопроект направлен не столько на массовое отслеживание пользователей, сколько на усиление контроля за инфраструктурой доступа. Он отметил ужесточение ответственности владельцев средств обхода блокировок, «если они не подключаются к федеральной системе фильтрации и не блокируют запрещенные ресурсы».

Кроме того, продолжает сенатор, предусмотрены оборотные штрафы для «организаторов распространения информации, которые не внедряют технические средства для исполнения требований СОРМ (систем оперативно-разыскных мероприятий)». «Это включает в том числе способность предоставлять информацию по запросу уполномоченных органов», — пояснил Шейкин, напомнив, что операторам связи и владельцам сетей за нарушения обязанности обеспечивать взаимодействие с государственными органами теперь грозят крупные штрафы.

С прошлого марта в России действует запрет на публикацию информации в интернете о способах обхода блокировок Роскомнадзора, в том числе с помощью VPN-сервисов. В ноябре в него включили также распространение научной, научно-технической и статистической информации о VPN-сервисах для обхода блокировок. Исключение сделано только для информации о VPN для обеспечения защищенного удаленного доступа. Запрет действует до 1 сентября 2029 года.

В декабре Роскомнадзор утверждал, что в России не планируется вводить штрафы за использование VPN. Там также обещали не собирать данные о личных устройствах VPN-пользователей.